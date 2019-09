Els bombers treballen per extingir un incendi forestal a Canillo

Actualitzada 26/09/2019 a les 17:31

#Incendio #Canillo no tenemos información oficial, pero podemos ver como un incendio crece por momentos a la altura de #Canillo Norte. Vemos un helicóptero lanzando agua constantemente.



Imágenes grabadas desde la Aldosa#Incendi #Andorra #Canillo @BombersAndorra pic.twitter.com/CIwaQgzzGx — Andorra Lovers (@AndorraLovers) September 26, 2019

Els Bombers treballen des de les 15.30h per extingir un incendi que ha tingut lloc a Canillo, més concretament a la zona de La Traba. Per dur a terme les tasques d'extinció de les flames s'han mobilitzat 4 vehicles de bombers i un helicòpter. Des del compte de twitter d'Andorra Lovers han penjat diversos vídeos gravats des de l'Aldosa on es pot veure el fum que ha generat l'incendi i la feina dels bombers per sufocar el foc.