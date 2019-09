Barbero assegura que no compartirà candidatura amb Vila i el seu equip

La consellera del comú afirma que li agradaria continuar, però “ja veurem les diferents opcions que hi ha i si hi tinc cabuda o no”

La consellera de l’àrea Social al comú lauredià, Francesca Barbero, va assegurar que no compartirà candidatura amb Vila i el seu equip a les eleccions comunals del mes de desembre. Tanmateix, la consellera va afirmar que li agradaria continuar en política, però “ja veurem les diferents opcions que hi ha i si hi tinc cabuda o no”. “M’agradaria continuar, perquè en quatre anys no hem tingut temps d’acabar tota la feina que ens havíem proposat, dins de la meva conselleria, em refereixo”, va destacar. Barbero també va matisar que no té previst encapçalar cap llista a les eleccions.

