Fi de temporada dels horts a la Margineda

Els 34 hortolans que s'han encarregat dels espais de cultiu han celebrat un dinar de germanor amb els productes recol·lectats de les parcel·les

Els hortolans de la Margineda finalitzen la temporada Els hortolans de la Margineda amb Xavier Cardelús Comú ALV/Tony Lara

Actualitzada 24/09/2019 a les 17:33

Redacció Andorra la Vella

Els hortolans de la Margineda han tancat avui la temporada amb el tradicional dinar de germanor que s'ha celebrat als terrenys on han estat treballant els horts des del mes d'abril i amb els productes recol·lectats dels espais de cultiu. L'acte ha comptat amb la presència de la cònsol major de Conxita Marsol, el conseller de Social del comú, Carles Areny i el propietari dels terrenys, Xavier Cardelús. En el projecte d'aquest any 34 persones majors de 65 anys, totes les que van sol·licitar una plaça, han pogut cuidar una parcel·la i ningú s'ha quedat sense espai de cultiu. El Servei de Rehabilitació comunitària per a Adolescents (SRCA) també han participat en el projecte per continuar amb la col·laboració intergeneracional entre la gent gran i els joves, qui han cultivat i compartit tècniques conjuntament.

La iniciativa està capitanejada per la Fundació Julià Reig amb l'objectiu de fomentar l'activitat física i les relacions socials entre els més grans.