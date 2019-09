El TC també nega el desnonament del comú del telecabina d'Arinsal

Montserrat Badia, que es considera la propietària única, va presentar un recurs d’empara en què volia que es declaressin estingits el contractes

El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs d’empara d’un dels dos considerats propietaris tant del telecabina d’Arinsal com del terreny annex condicionat com a aparcament, Montserrat Badia, amb el qual volia que li fossin reconeguts la vulneració dels drets a un procés degut i a obtenir una decisió raonable, motivada, fonamentada en Dret, completa i congruent amb les pretensions de les parts i no arbitrària. La propietària demanava l’empara del tribunal i que es declaressin extingits els contractes d’arrendament del giny signats el 1997 i el 1999 amb el comú de la Massana per expiració del termini

#1 R.

(24/09/19 10:48)