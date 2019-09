El comú tinta per error el riu de color verd

Actualitzada 24/09/2019 a les 12:47

Òscar Serrano Andorra la Vella

El cos de bombers i els ciutadans es van emportar un ensurt quan ahir al vespre van veure durant uns instants que el Valira havia deixat el seu aspecte normal pel color verd. L’origen van ser unes proves d’higiene que va portar a terme el comú en un conducte de la zona del Lycée en la cerca de fuites i que “per error” va acabar al riu. Els tècnics van abocar el líquid per tal de buscar possibles forats, però “el que no s’imaginaven és que aquell conducte anava a parar al Valira”. Els bombers, que no havien estat avisats, es van moure ràpidament en la cerca de l’origen, però quan es van posar en contacte amb l’executiu, tot va quedar en una anècdota.

El líquid verd és un fluid que normalment s’utilitza per a aquestes feines i que no és perjudicial per a la salut. “Tothom pot estar tranquil perquè aquest líquid no és corrosiu ni perillós”, van dir els bombers.

