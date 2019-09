El Comú estrena una xarxa de recorreguts que posa en valor diferents punts de muntanya elevats

Quatre miradors nous potencien els camins a l'Obaga d'Andorra la Vella El conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, explica la primera fase de potenciació de camins Flickr Andorra la Vella

Actualitzada 23/09/2019 a les 17:25

Redacció Andorra la Vella

El Comú d'Andorra la Vella ha habilitat un total de quatre miradors, als que s'arribarà a través de camins o pistes forestals, amb l'objectiu de completar i de reformar la xarxa de camins de muntanya existents a la zona de l'Obaga.

Per la seva part, el conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, ha afirmat que la iniciativa tanca una "primera fase de potenciació de camins" que es completarà amb la zona del Solà d'Andorra la Vella.

Senyalització, taules d'orientació amb mapes i bancs, entre d'altres són les incorporacions amb les que comptaran aquestes noves vies que permetran l'accés dels visitants fins diferents paratges.

El punt d'inici del circuit, que es troba als Serradells (just a l'inici del Camí de la Costa), dóna accés als quatre llocs d'observació: el mirador del Roc de senders, el del Bosc negre, el mirador del Roc de Palomera i el del Roc de Solobre. S'afegeix un cinquè el de Costa Seda.

Amb la intenció de donar a conèixer la xarxa, s'han editat tríptics informatius on es detallen els punts d'interès, el nivell de dificultat així com el temps per realitzar els recorreguts.