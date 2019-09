Una jornada màgica

‘Canillo s’omple de màgia’ és la iniciativa que porta il·lusionisme, trucs i interrogants cada any a la parròquia. En aquesta cinquena edició, el Palau de Gel s’ha convertit en tot un castell de màgia per acollir lliçons i actuacions dels millors artistes d’arreu del territori

Somriures, admiració, entusiasme, aplaudiments, interès a aprendre i, sobretot, màgia. Amb aquesta fórmula especial, el mag espanyol Francis Zafrilla va aconseguir ahir mantenir l’atenció del públic més estricte possible, els nens, al seu taller de màgia que va encetar la segona jornada de la cinquena edició de Canillo s’omple de màgia.

La parròquia s’ha convertit en els darrers temps en una parada obligatòria per a tot amant de l’il·lusionisme i la màgia, ja que des de fa cinc anys, especialistes nacionals i internacionals visiten les instal·lacions del Palau de gel per portar a petits i grans tres dies plens d’espectacles de