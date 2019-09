El conseller assenyala que el comitè valorarà les opcions d’un acord amb el PS o amb Demòcrates

El conseller liberal escaldenc Higini Martínez-Illescas va afirmar que els pactes amb el Partit Socialdemòcrata i amb Demòcrates per Andorra estan sobre la taula. “Ambdues opcions estan obertes i en aquests acords de pactes en eleccions sempre s’han de valorar moltes coses”, va explicar el conseller. També va assenyalar que el comitè parroquial valorarà els dos grups, tot i que “la lògica de partit, després del pacte per formar Govern, ens diu que s’ha de parlar amb Demòcrates”.

El conseller va manifestar que en vista de la bona sintonia de treball que hi va haver, el pacte d’Acord seria una via.

