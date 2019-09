Els hortolans celebren la trobada interparroquial

La catorzena edició de l'acte, que s'ha dut a terme a l'edifici del telecabina, ha comptat amb una trentena d'assistents que han compartit un aperitiu, experiències i consells

La trobada interparroquial reuneix una trentena d'hortolans

Una trentena d'hortolans de totes les parròquies s'han aplegat aquest matí a l'edifici del telecabina de Canillo amb motiu de la trobada anual que se celebra des de fa catorze anys. El cònsol major, Josep Mandicó, ha agraït la feina i la dedicació de tots els hortolans i s'ha mostrat satisfet amb el lloc escollit, ja que és la segona vegada durant el seu mandat que es reuneixen en aquesta parròquia. Els assistents han gaudit de la jornada amb un aperitiu de productes recollits en els diferents horts i han compartit experiències i consells.

El projecte dels horts és una proposta que va engegar la Fundació Julià Reig l'any 2001. La coordinadora del projecte a la fundació, Ester Segura, ha afirmat que "actualment estem a totes les parròquies i és un èxit rotund". El comú de Canillo es va adherir el 2010 amb nou parcel·les que s'han anat incrementant fins a catorze per la demanda dels ciutadans. "En tenim una que utilitza el Punt Jove de Canillo, on hi ha nois i noies, i els hi permet descobrir que és la terra, l'hort i com es planten els diferents productes" ha explicat la presidenta de la Comissió de social, Rosa Maria Mandicó.