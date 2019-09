El comú convoca la reunió de poble per la tirolina per al 23 de setembre

La convocatòria, on s'explicarà el projecte de la tirolina a Naturlandia, es celebrarà amb dos mesos de retard



Actualitzada 16/09/2019 a les 11:55

Redacció Andorra la Vella

El comú de Sant Julià ha convocat la reunió de poble per tractar el projecte de la tirolina a Naturlandia per al pròxim dilluns 23 de setembre. L'acte tindrà lloc en el Centre Cultural i de Congressos Lauredià a les 20:30 hores.

La convocatòria, que estava prevista per al passat mes de juliol, centrarà el tema del dia en la projecció positiva que suposa la instal·lació de la tirolina a l'ecoparc de la Rabassa però el cònsol ja va anunciar el juliol passat que es tractarien altres temes com la situació financera del parc i del comú així com accions per convertir Sant Julià en una parròquia accessible en el sentit social.

D'altra banda, el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, va avançar a finals d'agost que era poc probable que les obres de la tirolina s'acabessin licitant en el present mandat comunal.