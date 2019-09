Tant socialdemòcrates com liberals es van posicionar en contra de l’opció de compra i aposten per estudiar una solució alternativa

L’oposició del comú d’Encamp va aprofitar la roda de premsa posterior a la sessió de consell de comú d’ahir per llançar un missatge unitari en contra de la proposta del cònsol, Jordi Torres, d’efectuar la compra de tres de les quatre parcel·les de propietat privada del Prat Gran per 16 milions d’euros més el lloguer amb opció de compra de la restant.

Des del PS, la continuïtat de la zona d’esbarjo seria una bona notícia. “Creiem que el Prat Gran hauria de quedar com està”, va dir Joan Sans, qui, a més, va criticar la gestió del comú en aquest aspecte: