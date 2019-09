Ordino Arcalís tanca l'estiu amb prop de 40.000 visitants

Una mitjana de 500 persones diàries han fet el viatge panoràmic amb el Telecabina Tristaina, corresponent un 8,3% a passis gratuïts de residents

L’estació d'Ordino Arcalís va tancar el passat diumenge 8 de setembre la temporada d’estiu amb 39.274 visitants que han fet el trajecte amb el Telecabina Tristaina, que uneix la base de l’estació amb la Coma del Forat. Així ho ha explicat el director de l'estació, Xabier Ajona, durant la roda de premsa de presentació d’Ordino Clàssic Dia que ha tingut lloc aquest matí. Segons ha explicat, la mitjana de persones diàries que han fet el viatge panoràmic ha estat de 500, corresponent un 8,3% a passis gratuïts de residents. Pel que fa a facturació, la temporada estival ha estat de rècord, suposant un 8% del total anual. Ajona ha valorat molt positivament aquestes xifres, "‘són les millors registrades a la història, a l’estiu’.

Pel que fa al tancament de la CG3 per afavorir el pas de ciclistes, el president de la Federació Andorrana de Ciclisme, Gerard Riart, ha explicat que "hem sabut posicionar Arcalís com a una destinació ciclista sense precedents, i aquest és el camí: comunicar que a Andorra ens hem sabut adaptar i hem fet accions per potenciar l’esport".

Durant la temporada d’estiu s’han fet tasques de manteniment als ginys de l’estació, algunes obres i modificacions. Una de les novetats d’aquesta temporada serà el nou forfet de temporada exclusiu de l’estació.

