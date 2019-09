Col·laboració entre els comuns i el Govern per evitar més esllavissades

Les corporacions acorden crear una comissió de treball amb quatre cònsols per evitar que es repeteixin casos com el de Sant Julià

Crear una nova comissió que treballi amb el Govern per evitar casos com l’esllavissada al Punt de Trobada. Aquesta va ser una de les decisions que es van prendre i que va ressaltar el cònsol major de la Massana, David Baró, ahir a la reunió mensual de cònsols.

La comissió tindrà com a objectiu treballar de la mà amb el ministeri d’Ordenament Territorial a través del coneixement més pròxim que té cada comú del ter­ritori. “Dia a dia els nostres tècnics veuen qüestions que es poden millorar i aquesta comissió demanarà al ministre [Jordi Tor­res] fer reunions plegats per fer un