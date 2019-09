Enric Dolsa busca suport per liderar una llista a Ordino

Actualitzada 09/09/2019 a les 12:42

CC APOSTA PER OLGA MOLNÉ COM A CAP DE LLISTA

Ciutadans Compromesos aposta per Olga Molné com a cap de llista per a les properes eleccions comunals, segons va explicar ahir el conseller general massanenc Carles Naudi. Naudi va comentar que “rebrà tot el nostre suport” i “Molné és “l’únic nom que hi ha sobre la taula”. David Baró va afirmar que convocaran una reunió amb els simpatitzants i es crearà una comissió electoral. L’actual cònsol considera que cal seguir en la mateixa línia de buscar un equip amb diferents sensibilitats “per anar tots a una per treballar per la Massana”. Ciutadans Compromesos “sempre ha seguit aquest camí” i per tant “s’ha de buscar un grup de gent que representi la majoria social de la Massana”.

L’excònsol d’Ordino i antic líder liberal a la parròquia Enric Dolsa ha començat els contactes per obtenir suports amb la intenció de liderar una candidatura en les properes eleccions comunals. Dolsa ja ha establert múltiples contactes, tant a nivell personal com a través d’intermediaris, amb famílies tradicionals d’ordino per sondejar com veurien donar-li suport per aspirar al consolat. Dolsa manté dos fronts per poder estar al capdavant d’una llista. D’una banda, espera poder ser el número u de la candidatura conjunta que en principi s’espera que puguin fer demòcrates i liberals.La segona opció, si no fructifica la primera, passa per aconseguir posar-se al davant de la llista alternativa que s’està preparant a Ordino. Aquesta marca blanca tindria caire independent i és la versió 2.0 del que ja es va intentar a les eleccions generals. En aquella ocasió s’hi havien integrat, a banda dels independents, forces socialdemòcrates, liberals i de terceravia. El projecte no va fructificar perquè liberals i terceravia no van estar d’acord en el repartiment i van optar per presentar-hi candidatura pròpia.Els moviments de Dolsa, segons diferents fonts, estan revolucionant una mica la parròquia a causa que d’una banda crea dubtes respecte a si Josep Àngel Mortés tornarà a ser el candidat dels demòcrates i per altra obre incògnites respecte a quantes llistes poden acabar presentant-se a les comunals. En principi, tot apuntava que seria Mortés qui lideraria la llista de DA, més enllà de si finalment hi ha o no pacte amb les liberals a la parròquia, però en les darreres setmanes no està tan absolutament tancat.La voluntat de fer una llista potent i que agrupi famílies tradicionals ordinenques, fins i tot superant antigues discrepàncies. L’excònsol tramet a les famílies tradicionals que Ordino necessita un nou impuls i que cal dinamitzar més la parròquia. Les properes setmanes seran clau per establir si l’actual comú compta amb el suport suficient per fer una llista continuista o si Dolsa té opcions per estar davant d’una candidatura DA-Liberal.