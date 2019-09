Cal Pal aconsegueix 2.700 visitants durant el primer estiu i bona part va ser gent del país

Actualitzada 09/09/2019 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

L’espai sociocultural de Cal Pal, situat a la Cortinada, ha rebut 2.700 persones durant la temporada d’estiu. Gran part dels visitants hi han accedit a través del programa Les Claus de la Cortinada, ofert pel comú d’Ordino. Hi ha hagut una presència de gent del país, fonamentalment de la Cortinada i altres indrets d’Ordino, que han volgut conèixer una de les cases més antigues i que ja estava documentada el 1347. El perfil del visitant de Cal Pal és de tipus familiar i habitualment amb infants. Dins dels grups tenen força importància els de gent gran i pel que fa al perfil del turista, el més habitual és el visitant que busca el producte de natura, muntanya i cultura. A partir de la segona setmana de juliol, es van accelerar les visites i van tenir lloc puntes de fins a un centenar de persones per dia. La Casa queda tancada fins al pròxim dia 20 de setembre.