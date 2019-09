El comú forma quatre treballadors per assessorar els comerços

L’objectiu és ajudar els establiments a guanyar en qualitat. Es convocarà un concurs per ordenar la càrrega i descàrrega de mercaderies al Pas

El pla de dinamització econòmica d’Encamp i el Pas de la Casa ja rutlla. El cònsol de la parròquia, Jordi Torres, explica que quatre treballadors del comú ja han rebut formació específica impartida per la Cambra de Comerç i que seran els encarregats d’assessorar els comerços en qüestions com la imatge o l’atenció al client perquè siguin més atractius de cara al comprador. Va afegir que també s’ha aprovat la reglamentació de terrasses, perquè tinguin una imatge “més harmoniosa” tant al nucli d’Encamp com el del Pas. La propera acció afectarà el poble fronterer i és que es licitarà un

#4 Abc.123

(07/09/19 16:09)



#3 Abc

(07/09/19 11:32)



#2 José

(07/09/19 11:12)



#1 Hola....?

(07/09/19 10:05)