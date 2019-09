El comú plantejarà la compra del Prat Gran per uns quaranta milions

Hi ha convocada una reunió de poble informativa per tractar el tema dimecres vinent

La compra de la zona del Prat Gran per part del comú serà el tema de debat de la pròxima reunió de poble convocada per la corporació i que s’efectuarà dimecres vinent a la sala de la Valireta.

L’espai, de propietat privada, està llogat pel comú en un contracte que es renova cada any per un valor de prop de 200.000 euros. No obstant això, la possibilitat de convertir el terreny en zona edificable ha fet que la corporació es plantegi la possibilitat de comprar-lo, una decisió criticada per l’oposició.

Abans de fer el pas d’encetar les negociacions, però, Jordi Tor­res, cònsol

