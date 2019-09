La nova línia fins al Pas desperta el neguit de treballadors i empresaris

Els canvis a la línia L4, que connecta la capital amb la població d’Encamp, dificulten l’arribada i tornada a la feina

“El desplaçament fins al Pas de la Casa sempre ha estat un problema per als treballadors”, assegura Gabriel Ubach, secretari general de l’USdA. I ara la situació es complica més que mai. L’entrada en vigor dels canvis a les línies interurbanes ha deixat molts obrers sense opció de transport arran de l’endarreriment del primer autobús i l’avançament de l’últim. Trenta minuts de diferència per banda que van desconcertar molta gent dilluns: mentre que, ara com ara, el primer bus no surt fins a les 6.45 hores, el darrer marxa abans de les 21, concretament, a les 20.40.

