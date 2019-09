La pluja no va aturar la celebració del 26è Concurs de colles de l’Aplec de la Sardana que organitza l’Agrupació Sardanista La Grandalla i que va comptar amb nou grups provinents d’Andorra, Catalunya i França acompanyats per la cobla La Flama de Farners.

El fort vent i els moments de pluja que va patir ahir gran part del Principat no van destorbar les ganes i la il·lusió dels participants i organitzadors del 26è Concurs de colles celebrat ahir i emmarcat en l’Aplec de la Sardana que té lloc, entre ahir i avui, a la plaça dels Arínsols d’Encamp. Això sí, a pocs minuts de començar la ballada de sardanes, tots els assistents al concurs mantenien un ull posat al cel perquè semblava que no aguantaria gaire. Finalment, tot i que va ploure, el concurs es va poder mantenir a l’aire lliure. “Aquest any