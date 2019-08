El nou autobús comunal operarà a partir de diumenge a 10 cèntims

La flota es manté en sis vehicles de 20 places, deu d’assegudes i deu a peu

La nova flota de busos comunals ja està preparada per començar a operar aquest diumenge, tal com estipulava la concessió. Amb uns destacats colors blanc i vermell, els vehicles tenen capacitat per a vint persones, deu d’assegudes i deu a peu. A més, estan equipats amb totes les necessitats, des de wifi i desfibril·ladors a una plataforma elevadora per la gent amb cadira de rodes. L’elecció del vehicle ha estat, segons la cònsol major Conxita Marsol, un dels punts que s’han volgut treballar en profunditat. La idea era escollir la flota en funció de les necessitats de la parròquia. Per