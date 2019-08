Ovació a Marsol... o a l'arròs?

Més de quatre-centes persones es van apropar ahir a l’aparcament de davant de l’espai Columba per degustar el plat que elabora cada any el xef Abundi Monterde. L’espera es va fer llarga i per això quan va arribar la cònsol, que serveix els plats, va esclatar el poble.