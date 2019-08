Actualitzada 24/08/2019 a les 06:57

Les famílies ja poden seguir la ruta del ferro des d’un altre punt de vista, tot realitzant activitats divertides per a la canalla d’entre els cinc i els dotze anys, com ara, pintar, retallar, dibuixar o mirar a través d’una lupa. La sortida serà des la mina de Llorts a les 10 del matí i l’excursió, que dura tres hores i mitja, té un cost de 10 euros, amb la motxilla on van les activitats i el monitor.