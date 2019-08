Últims preparatius per començar el dos de setembre el nou servei de bus

Autocars Nadal ja té els 12 vehicles que necessita per baixar a Sant Julià, encara que cinc dels quals són provisionals i es renovaran al novembre

Autocars Nadal i la Cooperativa Interurbana ja tenen pràcticament enllestida tota la logística necessària per començar a oferir el servei de transport públic d’autobús que començarà finalment el pròxim dilluns 2 de setembre, en lloc de l’1 com estava previst. El motiu és l’arribada de la Vuelta, que comportarà talls a diferents carreteres i per això l’executiu ha decidit ajornar l’inici del servei. La companyia que dirigeix Gabriel Dallarés és una de les actuals concessionàries i precisament això és el principal problema que haurà de solucionar perquè haurà de canviar tota la maquinària dels vehicles en una nit. “Fins diumenge