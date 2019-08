Els veïns i el Quart han exposat peces originals de granet i calcària que daten del segle XVII

Ansalonga recupera les pedres de la mola pública Antoni Naudí, un dels veïns d'Ansalonga que han impulsat la iniciativa Comú d'Ordino

Actualitzada 23/08/2019 a les 10:59

Redacció Andorra la Vella

Els veïns i el Quart d'Ansalonga han portat a terme la recuperació de les pedres de l'antiga mola pública. Es tracten de peces originals de granet i calcària que daten del segle XVII i que servien per moldre el gra del cereal per fer pa. El comú també ha col·laborat amb la instal·lació de les pedres al carrer de la Grau, a la vista de tothom que passegi pel camí ral.

La mola es trobava on actualment hi ha el Quart i va funcionar fins als anys 50 aproximadament. "Les cases riques tenien la seva pròpia mola i després, a cada poble n'hi havia una per tots" ha explicat Antoni Gaudí, un veí que ha impulsat la iniciativa. Antigament, a la parròquia hi havia una vintena d'aquests edificis.