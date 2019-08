Veïns de la urbanització fan arribar al Govern una carta on denuncien l’estat de la CS-130, via que depèn de l’executiu

Els tècnics del COEX valoren sobre el terreny els desperfectes a la carretera secundària CS-130. Veïns de la urbanització van fer arribar ahir al Govern una carta on denuncien l’estat d’una via, que depèn de l’executiu, i d’un tram que connecta la propietat comunal amb diferents polígons. En l’escrit, els habitants posen en relleu l’estat de les dues zones, ja que temen que hi pugui haver algun accident.

La primera està situada al quilòmetre 1,5 de la CS-130, on va tenir lloc un accident de trànsit al caure uns blocs de pedra que van impactar contra un vehicle. “Fa quasi dos