Enllestits els treballs de millora a la carretera de Sorteny i l'adjudicació de l'aparcament

Actualitzada 17/08/2019 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

Els treballs de millora a la carretera de Sorteny (CS-370) van quedar enllestits ahir després de cinc setmanes. La intervenció a la zona del Puntal consistia a retirar els rocs de la calçada, que encara que no hi havia cap impediment per a la circulació, dificultaven algunes maniobres. També s’ha realitzat l’estabilització de les pedres que formen part de la muntanya, mitjançant una malla metàl·lica de triple torsió i els corresponents tirants de subjecció. Per últim, s’ha tornat a asfaltar les zones de la carretera que es trobaven en mal estat, a més del sobreample de la via on s’han habilitat cinc places d’aparcament. Una altra acció que s’ha dut a terme aquest estiu ha estat l’habilitació d’una plaça d’aparcament per a vehicles elèctrics amb carregador, a l’aparcament canya de la Rabassa. Les millores impulsen el Parc Natural de la vall de Sorteny, així com les activitats programades pel 20è aniversari.