El comú està satisfet amb l'assistència a la festa major malgrat la manca de residents

El comú d'Encamp està satisfet amb l’assistència a la festa major malgrat la manca de residents. El cònsol major, Jordi Torres, va afirmar que “l’agost és el mes en què marxa més gent de vacances", i per aquest motiu, “l’afluència a la festa major tradicional està baixant, i vam decidir muntar-ne una el mes de juny, perquè fos més dinàmica i mantenir aquests dos dies”. Tanmateix, va assegurar que “la plaça dels Arinsols era plena per les sardanes i els inflables per a la canalla també van tenir molt d’èxit”, tot i això, “no hi ha tanta gent com la