La jornada s'ha iniciat amb el concurs de pesca i finalitzarà demà divendres al Prat Gran amb el ball de nit a càrrec de l'orquestra Acuario i Dj Max

Encamp dona el tret de sortida a la Festa Major La missa de la Mare de Déu celebrada a l'església de Santa Eulàlia Twitter Comú Encamp

Actualitzada 15/08/2019 a les 17:05

Redacció Andorra la Vella

La parròquia d'Encamp ha iniciat aquest matí la Festa Major, que s'allargarà fins demà a la nit. La celebració ha comptat amb la tradicional missa de la Mare de Déu a l'església de Santa Eulàlia, on hi han assistit les autoritats comunals. La jornada ha començat a les 7.30 del matí amb el concurs de pesca als Cortals d'Encamp i finalitzarà amb el ball de nit, a càrrec del grup Zamba Show al Prat Gran. Demà es realitzaran més activitats per a totes les edats i a les 12 del migdia tindrà lloc la missa de Sant Roc i l'homenatge al padrí i la padrina més grans d'Encamp. A les 22.30 hi haurà els focs d'artifici a la carretera de Riberaigües i l'orquestra Acuario i el Dj Max tancaran la festivitat.