El parc per a gossos, sense data per obrir

S’està acabant de modelar el projecte i tot i que ja es té el terreny llogat falten alguns aspectes

El parc per a gossos que ha projectat el comú d’Escaldes a l’avinguda del Fener, a la zona de Sant Antoni, encara s’està acabant de modelar, i tot i que ja es té el ter­reny llogat per a un període de quatre anys s’estan acabant de perfilar i tancar certs aspectes tècnics, com ara la manutenció del parc i la instal·lació d’espais per als propietaris. A la zona s’hi han de realitzar algunes reformes, com ara l’establiment de punts d’aigua, alguns moviments de terra per suavitzar el terreny, la compra de material i la seva col·locació.

La intenció de la parròquia