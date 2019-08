Arrossada de festa major a la plaça del Poble

Actualitzada 05/08/2019 a les 18:10

El comú d'Andorra la Vella ha repartit un miler de racions de l'arrossada organitzada avui per dinar a la plaça del Poble dins de les activitats de la Festa Major. Els membres de la corporació, amb Conxita Marsol al capdavant, han estat els encarregats de distribuir els plats entre el públic que s'ha aplegat per gaudir de l'àpat en l'última jornada festiva a la capital.La consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, ha destacat la varietat d'actes que hi ha hagut per a tots els públics i ha indicat que l'activitat amb més participació ha estat la jornada castellera. Codina s'ha mostrat satisfeta de l'evolució de la festa major i ha remarcat que no s'ha registrat cap incident en les diverses celebracions. Els actes acaben aquesta nit amb el concert de Morat que es farà a l'envelat del Parc Central i la consellera ha assenyalat que ja s'han venut 3.000 entrades i que en queden 2.000 disponibles a la taquilla.