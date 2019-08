Un centenar de persones gaudeix dels balls dels gegants

Actualitzada 04/08/2019 a les 06:47

Redacció Andorra la Vella

Un centenar de persones va acudir ahir a la cita que la festa major d’Andorra la Vella tenia preparada a la plaça del Poble. Com ja és tradició, Carlemany i Ermessenda, els gegants de la parròquia, van ser els protagonistes de la segona jornada de festa major a la capital amb una sèrie de balls tradicionals. Malgrat el sol i la calor que registraven els termòmetres ahir a Andorra la Vella, els veïns no van voler perdre’s el tradicional espectacle. Els gegants de la parròquia van representar els balls a la plaça Guillemó juntament amb els gegants de Sant Pol de Mar, població del Maresme que està agermanada amb la Gresca Gegantera des de fa 34 anys.

L'acte, però, no va començar amb els balls dels gegants. Abans, els assistents van poder gaudir d’una exhibició de danses medievals als peus dels gegants de la mà de l'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella. Poc abans, la cobla Jovenívola d'Agramunt va actuar a la plaça del Poble, on es va fer una gran rotllana per ballar sardanes.