El ràfting aplega prop de 300 persones en cinc dies

El ràfting prop de 300 persones en els cinc dies de festa major Una de les baixades que s'ha realitzat durant els cinc dies de festa major. Comú Sant Julià de Lòria

Actualitzada 31/07/2019 a les 18:22

Redacció Andorra la Vella

La festa major de Sant Julià de Lòria va concloure ahir i amb ella l'activitat "estrella" d'aquesta edició, el ràfting. Unes 300 persones d'entre 5 i 75 anys han baixat pel riu entre els cinc dies de l'esdeveniment comptant les 14 baixades que s'han realitzat de les 15 previstes. Davant d'aquestes xifres, el cònsol major lauredià, Josep Miquel Vila, ha realitzat una valoració "molt positiva" del ràfting i ha remarcat que s'ha demostrat que és un projecte "possible i viable". Amb tot, ha exposat que serà el nou cònsol qui haurà de decidir si tira endavant amb l'activitat o no. Vila ha indicat que encara no té xifres del cost i dels ingressos. Tot i això, calcula que si l'activitat es portés a terme entre els mesos d'abril i setembre, portaria entre 30.000 i 50.000 clients al país.