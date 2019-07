L’incendi es va produir molt a prop de la urbanització de la Plana i set agents i l’helicòpter van participar

en l’extinció

Set agents de bombers van intervenir ahir al migdia a la urbanització de la Plana, a Escaldes-Engordany, per apagar un petit foc que es va declarar com a conseqüència de la caiguda de dos llamps seguits en un radi de cinc metres i a només 300 de la zona habitada. Els agents van necessitar gairebé dues hores per apagar les brases que s’havien generat però tot i així, el cap de guàrdia assegurava que seguirien vigilant la zona fins avui al matí. Segons va explicar, els dos llamps van caure sobre un arbre i com que l’energia penetra a l’interior