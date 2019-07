El comú reclamarà als promotors que presentin un aval que podran executar si no es finalitza una obra en el termini autoritzat

El comú exigirà una garantia bancària als promotors de qualsevol nou projecte urbanístic que es desenvolupi a la parròquia amb la finalitat d’evitar que les obres quedin inacabades i el consegüent impacte visual que generen. Així ho va explicar ahir el cònsol major, David Baró, a la sessió de comú que va servir per aprovar la modificació de la normativa urbanística. Des d’ara, el comú demanarà un “aval”, que a nivell econòmic dependrà del tipus de construcció que es faci, i que podrà executar si no es finalitza el projecte. “De fet, sempre hi ha estat però ara regulem, ampliem