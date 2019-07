La documentació no veu que pugui afectar la fauna i la flora de Naturlandia però sí que caldrà talar alguns arbres per seguretat

L’informe sobre l’impacte mediambiental que ha encarregat el comú avala la construcció de la tirolina a Naturlandia, ja que no preveu cap afectació ni per a la fauna ni la flora que envolta el parc. Les úniques alteracions seria una tala d’arbres selectiva, és a dir, eliminar aquells que siguin més alts per tal de garantir la seguretat dels sis viatgers que es preveu que puguin despenjar-se alhora, segons han indicat fonts del departament tècnic a l’ANA. A més, també han comentat que hi ha d’altres arbres que, tot i que actualment no tenen una alçada tan elevada com per

#2 L'univers Vila

(25/07/19 07:19)



#1 Nascuts en captivitat per fer les delícies

(25/07/19 07:04)