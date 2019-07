Desperta Laurèdia se sent “menyspreat” pel comú

Denuncia que la corporació no informi la ciutadania sobre Naturlandia

Continuen les crítiques contra el comú de Sant Julià de Lòria per la manca de transparència amb el projecte de la tirolina a Naturlandia. Desperta Laurèdia ha tornat a carregar contra la corporació per ajornar la reunió de poble fins al setembre després d’haver retardat la trobada en dues ocasions. El portaveu de la plataforma, Cerni Cairat, assegura sentir-se “menyspreat” i considera que el comú “ha faltat al seu deure d’informar la ciutadania”. En aquest sentit, Cairat posa en qüestió que la corporació ajorni la reunió fins al setembre per poder donar la informació a més persones i fer-ho a