L'import de la reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells "no arribarà als 4 milions d'euros" va confirmar ahir Conxita Marsol, cònsol major d'Andorra la Vella. A falta d'obtenir el projecte definitiu de valoració de danys per part dels tècnics, Marsol va afirmar que l'obra a la piscina suposarà una despesa força inferior a la prevista inicialment, d’entre uns 7 i 8 milions d'euros. L'incendi, que es va declarar el passat mes de novembre va ser originat per una espurna durant els treballs de millora del recinte, i va malmetre la construcció de la coberta i la façana que dóna a