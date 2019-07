Andorra la Vella instal·la 23 desfibril·ladors

La capital es converteix en "parròquia cardioprotegida" per disposar de les eines necessàries per assistir una persona que hagi patit una aturada cardíaca en els primers minuts

Andorra la Vella incorpora dotze desfibril·ladors automàtics distribuïts en espais públics i llocs de pas i en una de les grues del servei de circulació i suma 23 aparells per atendre una persona que hagi patit una aturada cardíaca de manera immediata. La capital es converteix per tenir aquestes eines en la primera parròquia cardioprotegida del país, segons ha certificat la Creu Roja i l'empresa espanyola CardioSafe, segons ha anunciat aquest matí Conxita Marsol.

Els desfibril·ladors que ja estaven col·locats es troben als Serradells, a l'aparcament Centre Ciutat i a la plaça de la Rotonda i la previsió del comú és que a partir de setembre n'hi hagi als vehicles del bus comunal, quan comenci a funcionar la nova concessió. El comú remarca que tots els desfibril·ladors tenen connexió a Internet i quan s'utilitzen s'activa un avís que arriba als serveis d'emergència perquè es traslladin fins a aquell punt a donar assistència i la cònsol major ha destacat que el 60% dels treballadors comunals, entre ells tots els agents de circulació, tenen formació per fer servir aquests aparells.