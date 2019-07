L'Anita ja té el seu parc

L’Ana Terrón va arribar a la Massana amb nou anys provinent de Granada. Al llarg del temps es va guanyar l’estima dels massanencs gràcies a la seva tasca per la cura dels infants. Ahir el comú la va distingir batejant amb el seu nom el parc de l’Església.

L’Ana Terrón va arribar a la Massana quan només tenia nou anys. La família va deixar enrere la seva Granada natal per instal·lar-se a un país totalment desconegut. Això, però, no va ser cap inconvenient per a l’Ana, que amb el pas del temps es va fer una persona estimada a la Massana, convertint-se en l’Anita. Un dels seus cavalls de batalla va ser la millora dels espais d’esbarjo i la cura dels nens massanencs. El 1989, després de moltes demandes, el comú va accedir a construir un parc infantil a la zona de l’Església, justament davant de l’actual llar