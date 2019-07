Santa Coloma estrenarà dijous el parc de la Serradora

L'espai de 1.200 metres quadrats comptarà amb zones verdes, un "skatepark" i un circuit per a bicicletes

El comú estrenarà dijous el parc de la Serradora Un espai del parc de la Serradora Twitter Comú d'Andorra la Vella

Actualitzada 15/07/2019 a les 17:42

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella estrenarà aquest dijous el nou parc de la Serradora, situat a Santa Coloma. L'espai de 1.200 metres quadrats comptarà amb zones verdes i de lleure, on hi destacarà un "skatepark" i un circuit per a bicicletes, amb l'objectiu que tot tipus de públic pugui gaudir de jornades d'oci a l'aire lliure. Els treballs, que van ser adjudicats per un import de 404.000 euros, han durat prop de dotze setmanes. La inauguració del parc de la Serradora, que es farà a les 19 hores, oferirà una exhibició d'skate i un berenar destinat a les persones que s'apropin a l'acte d'obertura del parc.