L’escola bressol del Pas de la Casa i la llar d’infants estaran enllestides a final de l’any vinent tal com estava previst, si els treballs no s’endarrereixen per culpa del fred que pugui fer al poble a l’hivern, segons explica el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres. Si això passés, la finalització d’aquesta infraestructura, que costarà prop de cinc milions d’euros, s’ajornaria fins a principi del 2021. “Si tot va com hem previst, els treballs de la primera fase podran acabar l’octubre d’enguany i al novembre o desembre a tot estirar ja es podrien iniciar els de la segona,