Conxita Marsol admet que és una “despesa elevada” però considera que és una “opció necessària per als infants i la parròquia”

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va inaugurar ahir al matí el nou parc aquàtic, situat a l’Estadi Joan Samarra i Vila, que dona una alternativa al tancament de la piscina dels Ser­radells per l’incendi que va tenir lloc al centre esportiu al novembre. Tot i la intenció de disposar de la piscina exterior del centre, finalment els informes no n’han autoritzat l’obertura.

“Hem trobat aquesta solució que creiem que és apropiada, sobretot per als infants de la parròquia, perquè puguin refrescar-se en aquest estiu calorós”, va afirmar Marsol. Les instal·lacions romandran obertes fins a l’1 de setembre i

