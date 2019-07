Vila entra el projecte de la Tirolina sense tenir els permisos de Govern

El cònsol major presenta el projecte en nom de Camprabassa i genera dubtes entre l’oposició perquè ell havia dit que el gestionaria una nova societat

La tirolina que el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, vol construir a Naturlandia comença a rodar després que la setmana passada entrés el permís en nom de Camprabassa al comú per construir-la però ho fa sense tenir els permisos de Govern ni tampoc haver celebrat la reunió de poble per explicar el projecte i que s’ha de celebrar el pròxim 17 al Centre de Congressos Lauredià. El conseller de la minoria d’Unió Laurediana, Rossend Duró no entén com Vila ha fet aquest pas sense l’aval de l’executiu perquè si finalment no l’obté “tindrà una nova