La corporació ha d’estudiar ara si les sol·licituds compleixen els requisits i la setmana que ve anunciarà qui rebrà les subvencions

L’edició d’enguany de la Grand Braderie al Pas de la Casa arriba després del tancament temporal de la carretera RN22, fet que ha motivat els comerciants i empresaris a aprofitar l’oportunitat que la fira ofereix per a recuperar les seves pèrdues. Hi participen tots els establiments i unes 40 carpes ompliran els carrers de la vila aquest cap de setmana. Tot i que, “aquest any està una mica més complicat per les obres, però s’espera una gran participació” afirmava ahir Jean Jacques Carrié, president d’Iniciativa Publicitària. La Braderie comptarà amb espectacles itinerants, propostes d'animació musicals i inflables per als més