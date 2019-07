Els comuns d'Escaldes-Engordany i Encamp aposten per Engolasters

Activitats en l’entorn de l’esport, la cultura i el turisme ompliran l’estany aquest estiu

Les parròquies d’Escaldes-Engordany i Encamp, i FEDA, van presentar ahir les diferents activitats programades per a aquest estiu a l’entorn de l’estany d’Engolasters. L’oferta, que engloba des d’activitats d’esport fins a cultura, té com a objectiu oferir un ampli ventall de possibilitats als ciutadans i visitants del Principat.

En l’àmbit de l’esport, hi haurà una gran varietat d’opcions, com el lloguer de bicicletes al Camp del Serrat i a les Pardines, amb la possibilitat de realitzar un circuit circular, rutes i vies ferrades. En l’àmbit de Medi Ambient, per tal de preservar i millorar l’entorn s’han engegat mesures com la instal·lació