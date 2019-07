Arrenca l'edició de La Braderie més esperada dels últims anys

El cònsol major, Jordi Torres, i la ministre de Turisme, Verònica Canals, han inaugurat el mercat d'oportunitats

Una nova edició de La Braderie ha arrencat al Pas de la Casa. El cónsol major d'Encamp, Jordi Torres, i la ministra de Turisme, Verònica Canals, han inaugurat el mercat d'oportunitats que organitza la Iniciativa Turística del Pas de la Casa i que permet que els seus comerciants s'aproximin al visitant traient els seus productes al carrer.

Una quarantena de carpes prendran part al llarg del cap de setmana de l'esdeveniment i s'espera que l'edició d'enguany sigui la que compti amb més participació dels últims anys, amb molta afluència de públic del sud de França. De moment, la primera jornada ha estat més tranquil·la, però a partir de demà l'afluència apujarà, en part gràcies al programa de dinamització que s'ha dissenyat. Hi ha programades activitats per a tots els públics, com per exemple, espectacles itirnerants, propostes d'animació musicals i inflables per als més petits.

Aquesta edició de La Braderie arriba amb més ganes després del tancament temporal de la carretera RN20, situació que provoca que els comerciants estiguin més motivats per aprofitar l'oportunitat que suposa La Braderie.