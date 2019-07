‘El patrimoni mundial en mans dels joves’ és el títol que inaugura el Campus internacional iberoamericà, que té lloc a la vall del Madriu-Perafita-Claror des d’ahir fins a la culminació, el 15 de juliol, amb la participació de joves de diversos països.

Des de la presa de l’estany de l’Illa fins a les bordes d’Entremesaigües es troba la bellesa natural d’Andorra, la vall del Madriu-Perafita-Claror. Coincidint amb el quinzè aniversari de la seva inscripció a la llista del Patrimoni Mundial de la Unesco, ahir es va inaugurar el Campus internacional per a joves iberoamericans, la primera de les activitats emmarcades en la celebració de la Cimera Iberoamericana 2020.

Fins a 13 joves conviuran 15 dies a la vall per conèixer el patrimoni i treballar en el marc de la innovació sostenible, objectiu 2030. Els participants provenen de diferents nacionalitats, fet destacat per la