Els informadors turístics comencen a treballar Els informadors d'aquest estiu, ahir davant del comú. COMÚ ALV

Actualitzada 02/07/2019 a les 06:57

Els informadors turístics d’Andorra la Vella van començar ahir la campa­nya d’estiu. Des del comú van explicar que hi haurà 38 joves d’entre 16 i 20 anys que treballaran els mesos de juliol i agost per informar els turistes a peu de car­rer i també per fer enquestes. Altres vuit joves s’incorporaran com a eventuals a l’oficina de turisme.