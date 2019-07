Mig centenar de joves per atendre els turistes

El comú d'Andorra la Vella contracta joves eventuals per treballar d'informadors al carrer, de reforç a l'Oficina de Turisme o de guies de culturals o de muntanya

Actualitzada 01/07/2019 a les 13:04

Redacció Andorra la Vella

Andorra la Vella incorpora aquest estiu mig centenar de joves d'entre 16 i 25 anys com a eventuals per atendre els turistes com a informadors de carrer o de guies des d'avui i fins a finals d'agost. Un total de 38 joves, 19 cada mes, recorreran els carrers de la parròquia uniformats de verd per respondre a les preguntes que els puguin plantejar els visitants i també faràn enquestes per les zones comercials i atendran el punt d'informació de la plaça del Poble.

Vuit joves, estudiants de Turisme, vestiran amb uniforme blau i estan assignats a l'Oficina de turisme de la plaça de la Rotonda, tres treballaran de guies per fer visites a Santa Coloma i un dels joves desenvoluparà tasques com a guia de muntanya per acompanyar els turistes per la vall d'Enclar, el Madriu o fer una ruta pels miradors de l'Obaga.

El comú ressalta que la figura de l'informador turístic permet als joves tenir una opció d'iniciar-se al món laboral i la consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, els ha animat "a desenvolupar amb rigor la seva feina" perquè seràn la imatge d'Andorra la Vella i del Principat.