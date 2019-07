També hi actuaran grups o artistes de renom, com SAU, Sixtus, Oques Grasses, Suu, Porto Bello o La Banda del Coche Rojo

Carlos Baute serà el plat fort de la Festa Major de Sant Julià Carlos Baute protagonitzarà el cartell de la Festa Major de Sant Julià de Lòria

Actualitzada 01/07/2019 a les 14:08

Redacció Andorra la Vella

Carlos Baute protagonitzarà el concert estrella de la Festa Major d'enguany de Sant Julià de Lòria. El subcampió de 'Tu cara me suena' actuarà el pròxim dimarts 30 de juliol a les 00 hores, a la plaça de la Germandat. El grup de versions Sixtus ho farà després a la mateixa plaça, a les 2h. Altres concerts que es podran gaudir a la parròquia són els de La Banda del Coche Rojo, divendres 26 de juliol a les 00.45 h o el mític grup del rock català, SAU, que omplirà de nostàlgia les diferents generacions amb cançons que han esdevingut icones del rock, el diumenge 28. Els més joves podran gaudir dilluns a partir de les 22.30 hores de Suu, Oques Grasses o Porto Bello a la mateixa plaça de la Germandat.

Aquest any el comú ha volgut posar l'accent a les activitats infantils i ha apostat per la proposta musical de "The Penguins" i "El Pot petit", a més d'un munt d'activitats, com la gimcana aquàtica, l'obertura de la Ràdio Festa Major o diversos espectacles infantils. En total es duran a terme més de 50 activitats i on tindrà una forta presència diverses entitats culturals locals.